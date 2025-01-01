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З 1 січня Україна офіційно стала повноправною учасницею Римського статуту МКС

12:11, 1 січня 2025
Це посилить роль України на міжнародній арені та надасть можливість покращити систему міжнародного правосуддя.
З 1 січня Україна офіційно стала повноправною учасницею Римського статуту МКС
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Із 1 січня 2025 року Україна набуває повноправного членства в Міжнародному кримінальному суді. Відтепер учасниками Римського статуту МКС вже є 125 держав. Про це повідомляє Укрінформ.

Речник МКС Фаді ель-Абдалл зазначив, що тепер Україна має право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників тощо.

На запитання про українського суддю в МКС, речник зазначив, що цілком можливо, щоб Україна як учасниця висувала кандидатів. Рішення буде залежати від голосування Асамблеї. Він додав, що для суддів МКС існують певні вимоги щодо досвіду, зокрема в міжнародному або у кримінальному праві.

«Необхідно бути кваліфікованим і для найвищих суддівських посад у рідній країні. Також кожні три роки відбуваються вибори шести суддів МКС. Тож ми, звичайно, сподіваємося, що Україна братиме участь у всіх можливих варіантах співпраці та підтримки Міжнародного кримінального суду, включно з висуванням кандидатів на посади суддів, а також сприятиме збільшенню кількості українських колег в МКС», - сказав Фаді ель-Абдалл.

Також серед вимог до суддів МКС вільне володіння хоча б однією з двох офіційних мов - англійською або французькою.

Речник наголосив, що МКС не веде справ проти держав, завжди йдеться про індивідуальну відповідальність за злочини. Фаді ель-Абдалл пояснив, що Україні не потрібно розпочинати нове розслідування стосовно російських воєнних злочинців. Він не виключив, що можу бути ініційовані нові справи та звинувачення.

Так, з 1 січня 2025 року Україна є повноправним членом Міжнародного кримінального суду, ратифікувавши перед тим Римський статут. До юрисдикції МКС входять найтяжчі міжнародні злочини, зокрема геноцид, злочини агресії, воєнні злочини і злочини проти людяності.

Нагадаємо, що 21 серпня Верховна Рада прийняла як закон №3909-IX внесений 15 вересня Президентом України законопроект 0285 про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

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Україна Міжнародний кримінальний суд

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