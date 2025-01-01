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С 1 января Украина официально стала полноправной участницей Римского устава МУС

12:11, 1 января 2025
Это усилит роль Украины на международной арене и позволит улучшить систему международного правосудия.
С 1 января Украина официально стала полноправной участницей Римского устава МУС
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С 1 января 2025 года Украина приобретает полноправное членство в Международном уголовном суде. Отныне участниками Римского устава МУС уже 125 государств. Об этом сообщает Укринформ.

Спикер МУС Фади эль-Абдалл отметил, что теперь Украина имеет право голосовать при утверждении бюджета, принятии изменений, поправок в Римский устав, при выборе судей, будущего прокурора и его заместителей.

На вопрос об украинском судье в МУС, спикер отметил, что вполне возможно, чтобы Украина как участница выдвигала кандидатов. Решение будет зависеть от голосования Ассамблеи. Он добавил, что для судей МКС существуют определенные требования к опыту, в частности в международном или уголовном праве.

«Необходимо быть квалифицированным и для самых высоких судейских должностей в родной стране. Также каждые три года проходят выборы шести судей МУС. Поэтому мы, конечно, надеемся, что Украина примет участие во всех возможных вариантах сотрудничества и поддержки Международного уголовного суда, включая выдвижение кандидатов на должности судей, а также будет способствовать увеличению количества украинских коллег в МУС», - сказал Фади эль-Абдалл.

Также среди требований к судьям МУС свободное владение хотя бы одним из двух официальных языков – английским или французским.

Спикер подчеркнул, что МУС не ведет дел против государств, всегда речь идет об индивидуальной ответственности за преступления. Фади эль-Абдалл объяснил, что Украине не нужно начинать новое расследование в отношении российских военных преступников. Он не исключил, что я могу инициировать новые дела и обвинения.

Так, с 1 января 2025 года Украина является полноправным членом Международного уголовного суда, ратифицировав Римский устав. В юрисдикции МУС входят тяжкие международные преступления, в том числе геноцид, преступления агрессии, военные преступления и преступления против человечности.

Напомним, что 21 августа Верховная Рада приняла как закон №3909-IX внесенный 15 сентября Президентом Украины законопроект 0285 о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

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Украина Международный уголовный суд

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