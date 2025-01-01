Число погибших из-за обстрела Киева возросло до двух человек — КГВА

С самого утра идет ликвидация последствий удара по столице.

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В первый день нового года россияне атаковали Киев шахедами. Есть разрушения в двух районах столицы.

Число погибших из-за обстрела столицы 1 января возросло. Пока известно уже о двух жертвах. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, с самого утра идет ликвидация последствий удара по столице.

«К сожалению, уже есть двое погибших. Мои соболезнования родным и близким» - констатировал Ткаченко.

Спасательная операция в Печерском и Святошинском районах продолжается.

Как сообщалось, в жилом доме, в Печерском районе, пострадавшем в результате утренней атаки российских БпЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина.

Добавим, что в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате падения обломков шахеда.

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