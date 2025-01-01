Практика судов
  1. В Украине

Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно целились по центру Киева в новогоднюю ночь

13:35, 1 января 2025
Дома в самом центре столицы в новогоднюю ночь атаковали шахеды, Андрей Ермак считает, что россияне целились специально.
Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно целились по центру Киева в новогоднюю ночь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия запустила по Украине 111 дронов во время атаки в ночь на 1 января. Под вражеским ударом оказался и Киев. В двух районах столицы зафиксировано разрушение. В частности, в центре Киева враг разрушил жилые дома.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно целились именно по центру столицы в новогоднюю ночь.

«Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы, по меньшей мере, четырьмя шахедами», — отметил он.

Андрей Ермак добавил, что правоохранители и эксперты все оперативно исследуют.

Как сообщалось, в жилом доме, в Печерском районе, пострадавшем в результате утренней атаки российских БпЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина. Вскоре стало известно о второй жертве.

Добавим, что в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате падения обломков шахеда.

У Печерському районі Києва під час розбору завалів знайшли тіло жінки — фото наслідків атаки

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев шахеды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд приговором обязал прочитать произведение Сергея Жадана мужчину, который обманул покупателя на продаже гелевых шариков

По мнению суда, наказание может иметь свое выражение не только и не столько в наказании, но и в исправлении осужденных.

Частный исполнитель имеет право на возмещение судебных расходов, понесенных им во время осуществления судом соответствующего судебного производства – Большая Палата Верховного Суда

Однако частный исполнитель должен обосновать наличие расходов, возникших в связи с обращением с жалобой на его действия.

Мобилизированные адвокаты и другие самозанятые лица освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору – вступил в силу закон

1 января вступил в силу закон, предусматривающий освобождение от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору для самозанятых лиц, призванных во время мобилизации.

1 января вступил в силу закон о введении процедур превентивной реструктуризации для бизнеса

Закон направлен на то, чтобы выявить риски неплатежеспособности предприятий на ранних стадиях, когда ситуация еще не критична.

С 1 января вводится военный сбор для плательщиков единого налога – ФЛП и юридических лиц

1 января вступил в силу корректирующий закон к закону о повышении налогов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду