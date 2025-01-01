Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно целились по центру Киева в новогоднюю ночь

Дома в самом центре столицы в новогоднюю ночь атаковали шахеды, Андрей Ермак считает, что россияне целились специально.

Россия запустила по Украине 111 дронов во время атаки в ночь на 1 января. Под вражеским ударом оказался и Киев. В двух районах столицы зафиксировано разрушение. В частности, в центре Киева враг разрушил жилые дома.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно целились именно по центру столицы в новогоднюю ночь.

«Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы, по меньшей мере, четырьмя шахедами», — отметил он.

Андрей Ермак добавил, что правоохранители и эксперты все оперативно исследуют.

Как сообщалось, в жилом доме, в Печерском районе, пострадавшем в результате утренней атаки российских БпЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина. Вскоре стало известно о второй жертве.

Добавим, что в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате падения обломков шахеда.

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