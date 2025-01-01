Евросоюз подготовился к остановке транзита российского газа через Украину

В Еврокомиссии отметили, что европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы обеспечить газ нероссийского происхождения.

Как известно, с 1 января 2025 газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия российского газа.

Евросоюз подготовился к отключению транзита российского газа через Украину. Об этом заявили в Европейской комиссии, передает Reuters.

«Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы обеспечить газ нероссийского происхождения. С 2022 года он был подкреплен значительными новыми мощностями импорта СПГ (сжиженного природного газа)», — отметил представитель Еврокомиссии.

Издание указывает, что последние покупатели российского газа через Украину из ЕС, такие как Словакия и Австрия, наладили альтернативные поставки, а Венгрия продолжит получать российский газ через газопровод «Турецкий поток».

В то же время непризнанное Приднестровье потеряло свои источники поставок и утром 1 января прекратило подачу отопления и горячей воды домохозяйствам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.