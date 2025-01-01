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Евросоюз подготовился к остановке транзита российского газа через Украину

13:41, 1 января 2025
В Еврокомиссии отметили, что европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы обеспечить газ нероссийского происхождения.
Евросоюз подготовился к остановке транзита российского газа через Украину
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Как известно, с 1 января 2025 газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия российского газа.

Евросоюз подготовился к отключению транзита российского газа через Украину. Об этом заявили в Европейской комиссии, передает Reuters.

«Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы обеспечить газ нероссийского происхождения. С 2022 года он был подкреплен значительными новыми мощностями импорта СПГ (сжиженного природного газа)», — отметил представитель Еврокомиссии.

Издание указывает, что последние покупатели российского газа через Украину из ЕС, такие как Словакия и Австрия, наладили альтернативные поставки, а Венгрия продолжит получать российский газ через газопровод «Турецкий поток».

В то же время непризнанное Приднестровье потеряло свои источники поставок и утром 1 января прекратило подачу отопления и горячей воды домохозяйствам.

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Европа Еврокомиссия газ

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