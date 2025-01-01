В МВД анонсировали создание протезно-реабилитационного центра

Он обеспечит полный цикл медицинского сопровождения раненых защитников.

На базе одного из медицинских учреждений Министерства внутренних дел будет создан протезно-реабилитационный центр. Он обеспечит полный цикл медицинского сопровождения раненых бойцов. Об этом сообщает МВД.

Концепция центра была представлена ​​на встрече государственного секретаря МВД Инны Ящук с генеральным директором Protez Foundation Юрием Арошидзе и ветеранами войны.

Указывается, что создание центра является важным шагом в обеспечении медицинских и социальных потребностей бойцов системы МВД, получивших ранения в результате боевых действий.

Ящук отметила необходимость учета опыта воинов, которые уже прошли процесс протезирования.

«Наша цель - создать среду, в которой ребята будут знать, что есть место, где они могут получить полный спектр протезирования: от изготовления индивидуальных протезов до полноценного восстановления функциональности и адаптации к новой жизни», - подчеркнула госсекретарь МВД.

По результатам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве.

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