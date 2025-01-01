У МВС анонсували створення протезно-реабілітаційного центру

Він забезпечить повний цикл медичного супроводу поранених захисників.

На базі одного з медичних закладів Міністерства внутрішніх справ буде створено протезно-реабілітаційний центр. Він забезпечить повний цикл медичного супроводу поранених бійців. Про це повідомляє МВС.

Концепція центру була представлена під час зустрічі державного секретаря МВС Інни Ящук з генеральним директором Protez Foundation Юрієм Арошидзе і ветеранами війни.

Вказується, що створення центру є важливим кроком у забезпеченні медичних та соціальних потреб бійців системи МВС, які отримали поранення внаслідок бойових дій.

Ящук наголосила на необхідності врахування досвіду воїнів, які вже пройшли процес протезування.

«Наша мета — створити середовище, у якому хлопці та дівчата знатимуть, що є місце, де вони можуть отримати повний спектр протезування: від виготовлення індивідуальних протезів до повноцінного відновлення функціональності та адаптації до нового життя», — наголосила держсекретар МВС.

За результатами зустрічі було підписано меморандум про співпрацю.

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