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У Нацполіції назвали кількість людей, яких затримали у новорічну ніч

13:05, 1 січня 2025
300 людей затримали за порушення комендантської години.
У Нацполіції назвали кількість людей, яких затримали у новорічну ніч
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В Україні 300 людей в новорічну ніч доставлялися до відділків поліції за порушення комендантської години. Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

За його словами, це досить низька цифра.

«З ними проводилась профілактична бесіда і перевірка на причетність до диверсійної роботи, однак це не підтверджувалося», - вказав Серединський.

Також він додав, що правоохоронці зареєстровали близько 25 повідомлень, які пов’язані із застосуванням піротехніки. «Проводяться певні дії, пов’язані з документуванням вказаних правопорушень», - зазначив Серединський.

Він наголосив, що в новорічну ніч ситуація була досить спокійною - органами Національної поліції зареєстровано близько 35 повідомлень. 

«Це досить низька цифра. А це означає, що українці досить свідомо підійшли до святкування Нового року. В більшості випадків це поведінка людей на підпитку або якісь домашні побутові конфлікти», - сказав він.

Поліція працює в посиленому режимі і в перший день нового року 1 січня.

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Національна поліція поліція комендантська година Новий рік

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