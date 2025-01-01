У Нацполіції назвали кількість людей, яких затримали у новорічну ніч

300 людей затримали за порушення комендантської години.

В Україні 300 людей в новорічну ніч доставлялися до відділків поліції за порушення комендантської години. Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

За його словами, це досить низька цифра.

«З ними проводилась профілактична бесіда і перевірка на причетність до диверсійної роботи, однак це не підтверджувалося», - вказав Серединський.

Також він додав, що правоохоронці зареєстровали близько 25 повідомлень, які пов’язані із застосуванням піротехніки. «Проводяться певні дії, пов’язані з документуванням вказаних правопорушень», - зазначив Серединський.

Він наголосив, що в новорічну ніч ситуація була досить спокійною - органами Національної поліції зареєстровано близько 35 повідомлень.

«Це досить низька цифра. А це означає, що українці досить свідомо підійшли до святкування Нового року. В більшості випадків це поведінка людей на підпитку або якісь домашні побутові конфлікти», - сказав він.

Поліція працює в посиленому режимі і в перший день нового року 1 січня.

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