Порушників комендантської години у новорічну ніч будуть затримувати — Нацполіція

У Нацполіції попередили українців про наслідки за порушення комендантської години.

Фото ілюстративне, джерело фото — npu.gov.ua

Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв повідомив, що дія комендантської години поширюється і на новорічну ніч, її порушників доправлятимуть до відділень поліції в усій Україні. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

«Наряди Нацполіції будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, оскільки є різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще щось», - деталізував Ахрамєєв.

Порушників, як він уточнив, затримуватимуть й доставлятимуть до відділку «для з’ясування».

При цьому на запитання, яка відповідальність передбачена для громадян за порушення комендантської години, він сказав: «На жаль, відповідальності немає».

Ахрамєєв також додав, що «з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах країни».

«Ми працюємо в кожному регіоні і в кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби», - пояснив він.

Раніше ми писали, що в Україні запровадять штрафи за порушення комендантської години і перебування у населених пунктах, де проводиться евакуація.

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