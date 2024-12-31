Нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь будут задерживать — Нацполиция

В Нацполиции предупредили украинцев о последствиях нарушения комендантского часа.

Фото иллюстративное, источник фото — npu.gov.ua

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев сообщил, что действие комендантского часа распространяется и на новогоднюю ночь, его нарушителей будут доставлять в отделения полиции по всей Украине. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Наряды Нацполиции будут реагировать на лиц, находящихся во время комендантского часа на улицах. С пониманием будем относиться к людям, поскольку есть разные причины. То есть, если это была немедленная потребность или нужно было обратиться в больницы или еще что-то», - детализировал Ахрамеев.

Нарушителей, как он уточнил, будут задерживать и доставлять в отделения «для выяснения».

При этом на вопрос, какая ответственность предусмотрена гражданам за нарушение комендантского часа, он сказал: «К сожалению, ответственности нет».

Ахрамеев также добавил, что «с 24 декабря было привлечено максимальное количество личного состава полиции в местах массового скопления, а также на автодорогах страны».

«Мы работаем в каждом регионе, и в каждом регионе есть своя специфика. Есть регионы, где происходят боевые действия, есть приграничные с РФ. Там свои условия несения службы», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа и пребывание в населенных пунктах, где проводится эвакуация.

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