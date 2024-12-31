В Житомирской области заключили охранный договор для сохранения архитектурного памятника ХХ века

Речь идет о культурно-просветительском учреждении, построенном в Коростене в начале XX века.

В Житомирской области прокуратура заявила иск об обязательствах Коростенского городского совета заключить охранный договор для сохранения памятника архитектуры местного значения – здания рабочего клуба. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о культурно-просветительском помещении, построенном в городе Коростене в начале ХХ века. Дом является образцом архитектурного стиля модерн и ценен с историко-градостроительной точки зрения. Раньше это был городской дом культуры, теперь – городская школа искусств.

В 1996 году Житомирская облгосадминистрация взяла это сооружение на государственный учет и под охрану как памятник архитектуры местного значения.

Прокуроры обнаружили, что с тех пор орган местного самоуправления не принимал мер по сохранению этого культурного объекта, в частности, не был заключен охранный договор.

Это послужило причиной для подачи иска в суд.

Только после начала судебного разбирательства Коростенский городской совет заключил охранный договор на этот памятник, предусматривающий обязанность хранить здание и поддерживать его в хорошем состоянии.

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