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На Житомирщині уклали охоронний договір для збереження архітектурної пам’ятки ХХ століття

20:13, 31 грудня 2024
Йдеться про культурно-просвітницький заклад, зведений у Коростені на початку XX століття.
На Житомирщині уклали охоронний договір для збереження архітектурної пам’ятки ХХ століття
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На Житомирщині прокуратура заявила позов про зобов’язання Коростенської міської ради укласти охоронний договір для збереження пам’ятки архітектури місцевого значення – будівлі робітничого клубу. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Мова йде про культурно-просвітницьке приміщення, побудоване у місті Коростені на початку ХХ століття. Будинок є зразком архітектурного стилю модерн та цінний з історико-містобудівної точки зору. Раніше це був міський будинок культури, тепер – міська школа мистецтв.

У 1996 році Житомирська обласна державна адміністрація взяла цю споруду на державний облік та під охорону як пам’ятку архітектури місцевого значення.

Прокурори виявили, що з того часу орган місцевого самоврядування не вживав заходів для збереження цього культурного об'єкта, зокрема, не було укладено охоронного договору.

Це стало причиною для подачі позову до суду.

Тільки після початку судового розгляду Коростенська міська рада уклала охоронний договір на цю пам’ятку, який передбачає обов’язок зберігати будівлю та підтримувати її у хорошому стані.

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Коростень Житомирська область

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