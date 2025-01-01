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В Нацполиции назвали количество людей, задержанных в новогоднюю ночь

13:05, 1 января 2025
300 человек задержали за нарушение комендантского часа.
В Нацполиции назвали количество людей, задержанных в новогоднюю ночь
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В Украине 300 человек в новогоднюю ночь доставлялись в отделения полиции за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

По его словам, это достаточно низкая цифра.

«С ними проводилась профилактическая беседа и проверка на причастность к диверсионной работе, однако это не подтверждалось», - указал Серединский.

Также он добавил, что правоохранители зарегистрировали около 25 сообщений, связанных с применением пиротехники. «Проводятся определенные действия, связанные с документированием указанных правонарушений», - отметил Серединский.

Он отметил, что в новогоднюю ночь ситуация была достаточно спокойной – органами Национальной полиции зарегистрировано около 35 сообщений.

«Это достаточно низкая цифра. А это значит, что украинцы сознательно подошли к празднованию Нового года. В большинстве случаев это поведение людей под хмельком или какие-то домашние бытовые конфликты», - сказал он.

Полиция работает в усиленном режиме и первый день нового года 1 января.

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Национальная полиция полиция комендантский час Новый год

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