Євросоюз підготувався до зупинки транзиту російського газу через Україну

У Єврокомісії вказали, що європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити газ неросійського походження.

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Як відомо, з 1 січня 2025 року газотранспортна система України працює в режимі відсутності російського газу.

Євросоюз підготувався до відключення транзиту російського газу через Україну. Про це заявили у Європейській комісії, передає Reuters.

«Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити газ неросійського походження. З 2022 року він був підкріплений значними новими потужностями імпорту СПГ (скрапленого природного газу)», — зазначив речник Єврокомісії.

Видання вказує, що останні покупці російського газу через Україну з ЄС, такі як Словаччина та Австрія, налагодили альтернативне постачання, а Угорщина продовжить отримувати російський газ через газопровід «Турецький потік».

Водночас невизнане Придністров'я втратило свої джерела постачання та вранці 1 січня припинило подачу опалення та гарячої води домогосподарствам.

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