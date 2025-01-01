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В результате российской атаки Киева пострадала станция метро «Крещатик» – фото

13:48, 1 января 2025
В сети показали фото, как выглядит, станция метро «Крещатик» после утренней атаки.
В результате российской атаки Киева пострадала станция метро «Крещатик» – фото
Источник фото: Телеграм-каналы
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В первый день нового года россияне атаковали Киев беспилотниками. Есть разрушения в Печерском и Святошинском районах столицы. В результате атаки пострадал вход на станцию метро «Крещатик». В сети распространяются фото последствий обстрелов.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно целились по центру Киева в новогоднюю ночь. По его словам, дома в центре столицы были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами.

Как сообщалось, в жилом доме, в Печерском районе, который пострадал в результате утренней атаки российских БпЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина.

Добавим, что в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате падения обломков шахеда.

Источник фото: Телеграм-каналы

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Киев война обстрел

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