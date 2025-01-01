В результаті російської атаки Києва постраждала станція метро «Хрещатик» – фото

В перший день нового року росіяни атакували Київ безпілотниками. Є руйнування у Печерському та Святошинському районах столиці. В результаті атаки постраждав вхід на станцію метро «Хрещатик». У мережі ширяться фото наслідків обстрілів.
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни свідомо цілилися по центру Києва в новорічну ніч. За його словами, будинки в центрі столиці були атаковані щонайменше чотирма шахедами.
Як повідомлялося, в житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.
Додамо, що у Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда.
Джерело фото: Телеграм-канали
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