Если мужчина лишен родительских прав, он не имеет права на такой отпуск.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда рассказало, имеет ли право на дополнительный отпуск разведенный отец ребенка с инвалидностью.

Дополнительный отпуск работникам с детьми предоставляется родителю. Отец на уровне с матерью имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий ребенка с инвалидностью, но при условии, что мать не воспользовалась таким отпуском в соответствующем году согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком» от 15.04.2021 № 1401-ІХ.

Отец ребенка вместе с заявлением на отпуск и свидетельствами о рождении детей предоставляет документ, что мать не воспользовалась отпуском на этот календарный год (например, справку с места работы матери, которая не использовала отпуск).

В то же время, если отец лишен родительских прав, он не имеет права на такой отпуск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.