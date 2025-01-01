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Имеет ли право на дополнительный отпуск разведенный отец ребенка с инвалидностью

23:30, 1 января 2025
Если мужчина лишен родительских прав, он не имеет права на такой отпуск.
Имеет ли право на дополнительный отпуск разведенный отец ребенка с инвалидностью
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда рассказало, имеет ли право на дополнительный отпуск разведенный отец ребенка с инвалидностью.

Дополнительный отпуск работникам с детьми предоставляется родителю. Отец на уровне с матерью имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий ребенка с инвалидностью, но при условии, что мать не воспользовалась таким отпуском в соответствующем году согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком» от 15.04.2021 № 1401-ІХ.

Отец ребенка вместе с заявлением на отпуск и свидетельствами о рождении детей предоставляет документ, что мать не воспользовалась отпуском на этот календарный год (например, справку с места работы матери, которая не использовала отпуск).

В то же время, если отец лишен родительских прав, он не имеет права на такой отпуск.

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Гоструда отпуск

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