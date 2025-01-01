Якщо чоловік позбавлений батьківських прав, він не має права на таку відпустку.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці розповіло, чи має право на додаткову відпустку розлучений батько дитини з інвалідністю.

Додаткова відпустка працівникам з дітьми надається одному з батьків. Батько на рівні з матір’ю має право на додаткову відпустку як працівник, що має дитину з інвалідністю, але за умови, що мати не скористалася такою відпусткою у відповідному році згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» від 15.04.2021 № 1401-ІХ.

Батько дитини разом із заявою на відпустку та свідоцтвами про народження дітей надає документ, що мати не скористалася відпусткою на дітей за цей календарний рік (наприклад, довідку з місця роботи матері, що та не використала відпустку).

Водночас, якщо батько позбавлений батьківських прав, він не має права на таку відпустку.

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