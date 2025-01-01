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У Німеччині 5 людей загинули через феєрверки в новорічну ніч

17:59, 1 січня 2025
Люди отримали смертельні поранення, коли запускали феєрверки.
У Німеччині 5 людей загинули через феєрверки в новорічну ніч
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У Німеччині п'ятеро людей загинули через необережне поводження з феєрверками. Про це повідомляє Spiegel.

Зокрема, у місті Гезеке 24-річний чоловік загинув через вибух петарди. Слідчі вважають, що до інциденту не були причетні інші люди.

Правоохоронці припустили, що петарда була виготовлена нелегально.

Також двоє чоловіків, 45 і 50 років, у Саксонії отримали смертельні поранення, коли запускали феєрверки.

Також у Гамбурзі від вибуху саморобної петарди загинув 20-річний хлопець. За даними поліції, нещасний випадок стався у районі Оксенвердер.

У поліції також повідомили, що в місті Росток серйозних поранень отримав 10-річний хлопчик, коли перед ним вибухнула петарда. Правоохоронців наразі встановлюють винуватця інциденту.

До того ж в Мюнхені троє дітей отримали травми через феєрверк. За даними пожежної служби, дворічна та одинадцятирічна дитина отримали опіки рук, шиї та обличчя, а 14-річному підлітку петардою відірвало частину руки. Дітей доставили до лікарні.

За даними поліції, у Берліні в новорічну ніч затримали близько 330 людей, 13 правоохоронців були поранені, один з них – серйозно. Ймовірно, в нього влучив нелегальний феєрверк, і йому довелося зробити операцію на нозі тієї ж ночі.

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