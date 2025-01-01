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В Германии 5 человек погибли из-за фейерверков в новогоднюю ночь

17:59, 1 января 2025
Люди получили смертельные ранения, когда запускали фейерверки.
В Германии 5 человек погибли из-за фейерверков в новогоднюю ночь
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В Германии пять человек погибли из-за неосторожного обращения с фейерверками. Об этом сообщает Spiegel.

В частности, в городе Гезеке 24-летний мужчина погиб из-за взрыва петарды. Следователи считают, что к инциденту не причастны другие люди.

Правоохранители допустили, что петарда была изготовлена ​​нелегально.

Также двое мужчин, 45 и 50 лет, в Саксонии получили смертельные ранения, когда запускали фейерверки.

Также в Гамбурге в результате взрыва самодельной петарды погиб 20-летний парень. По данным полиции, несчастный случай произошел в районе Оксенвердера.

В полиции также сообщили, что в городе Росток серьезные ранения получил 10-летний мальчик, когда перед ним взорвалась петарда. Правоохранители устанавливают виновника инцидента.

К тому же в Мюнхене трое детей получили травмы из-за фейерверка. По данным пожарной службы, двухлетний и одиннадцатилетний ребенок получил ожоги рук, шеи и лица, а 14-летнему подростку петардой оторвало часть руки. Детей доставили в больницу.

По данным полиции, в Берлине в новогоднюю ночь задержали около 330 человек, 13 правоохранителей были ранены, один из них - серьезно. Вероятно, в него попал нелегальный фейерверк, и ему пришлось совершить операцию на ноге в ту же ночь.

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