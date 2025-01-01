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Верховный суд Венесуэлы оштрафовал TikTok на $10 миллионов за опасные челленджи

16:12, 1 января 2025
TikTok должен заплатить $10 миллионов за халатность в предотвращении вирусных трендов.
Верховный суд Венесуэлы оштрафовал TikTok на $10 миллионов за опасные челленджи
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Верховный суд Венесуэлы наложил штраф в размере 10 миллионов долларов на TikTok за халатность в предотвращении вирусных челленджей, которые, вероятно, повлекли смерть трех детей. Об этом сообщает Associated Press.

TikTok признали виновным в непринятии мер против распространения опасного контента. Соцсети дали восемь дней для уплаты штрафа и обязали открыть в Венесуэле офис для контроля за соблюдением местного законодательства.

Власти страны обвинили платформу в создании условий, которые привели к смерти трех подростков в возрасте 12, 13 и 14 лет. Как сообщил президент Николас Мадуро, дети участвовали в челленджах, связанных с употреблением и вдыханием опасных химических веществ.

Суд не уточнил, каким образом Венесуэла заставит китайскую материнскую компанию TikTok выполнить решение. Ранее страна уже блокировала десятки сайтов за нарушение правил, установленных национальной комиссией по телекоммуникациям.

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суд Венесуэла TikTok

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