Потребительские кредиты, трудовые споры, наследство, – обзор практики Верховного Суда

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда обнародовал ключевые правовые выводы за ноябрь 2024 года.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда обнародовал обзор актуальной судебной практики за ноябрь 2024 года. В документе изложены важнейшие выводы, которые способствуют формированию единства судебной практики в различных категориях дел.

Потребительские кредиты:

Заемщики имеют право требовать от кредитора реструктуризации кредитной задолженности в соответствии с Законом №1381-IX. Обжалование только отказа кредитора без предъявления требования о реструктуризации не восстанавливает нарушенное право.

Трудовые правоотношения:

Решение работника находиться за пределами Украины по соображениям безопасности не является уважительной причиной прогула, если отсутствие на работе не связано с военным положением.

Жилищные вопросы:

Систематическое нарушение правил совместного проживания может стать основанием для выселения без предоставления другого жилья.

Семейные дела:

Опекун не имеет права инициировать изменение имени малолетнего ребенка, даже если он действует в интересах ребенка.

Наследственные отношения:

Лицо, добровольно отказавшееся от права на наследство, не может впоследствии изменить свое решение.

Отдельное производство:

Наличие врачебного свидетельства о смерти делает невозможным установление факта смерти в судебном порядке.

Процессуальное право:

Отсутствие даты составления полного текста судебного решения или несвоевременное внесение его в реестр не препятствует участникам дела получать информацию о ходе производства.

Юрисдикция:

Открытие производства по делу о банкротстве после решения суда первой инстанции не является основанием для передачи дела в хозяйственный суд, если речь не идет об отмене этого решения.

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