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В Новом Орлеане грузовик на скорости въехал в толпу – десятки погибших и пострадавших

15:18, 1 января 2025
По предварительной информации, в результате наезда – 10 погибших и 30 раненых.
В Новом Орлеане грузовик на скорости въехал в толпу – десятки погибших и пострадавших
Фото: CBS News
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Во французском квартале Нового Орлеана, штат Луизиана, произошла ужасная авария, унесшая жизни по меньшей мере 10 человек и привела к ранениям еще 30 человек. Инцидент произошел утром 1 января на улице Бурбон, популярной среди туристов.

Как сообщает CBS News, грузовик на большой скорости врезался в толпу людей, которые праздновали Новый год. Очевидцы отметили, что после столкновения водитель вышел из машины и открыл стрельбу. Полиция, которая находилась неподалеку, ответила огнем.

Представитель полиции Нового Орлеана подтвердил, что инцидент привел к многочисленным жертвам и травмам. «Количество пострадавших еще уточняется, но мы уже имеем информацию о погибших», - говорится в заявлении полиции.

По данным местных больниц, в них доставили 30 человек с травмами различной степени тяжести. Причины трагедии и мотивы водителя сейчас расследуются.

На месте происшествия продолжается работа следователей, а район перекрыт для обеспечения безопасности и сбора доказательств.

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