У Каліфорнії літак упав на промислову будівлю — є жертви і багато поранених

Літак упав через кілька хвилин після вильоту з аеропорту й врізався у дах промислової будівлі.

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У Південній Каліфорнії літак впав на будівлю. За інформацією від поліції, двоє людей загинули й щонайменше 18 отримали поранення, частину осіб госпіталізували. Про це повідомляє ABC News.

Авіакатастрофа сталась в обід 2 січня за місцевим часом.

Вказується, що одномоторний літак Van's RV-10 впав на дах комерційної будівлі. Як пише AP News, чотиримісний літак розбився приблизно через хвилину після зльоту.

Пожежа, яка виникла в результаті авіакатастрофи, пошкодила склад з текстилем.

Нагадаємо, в Новому Орлеані вантажівка на швидкості в'їхала у натовп. За останніми даними, загинуло 15 людей, 35 отримали поранення.

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