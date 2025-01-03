Одним днем війна не закінчиться, але гаряча стадія може закінчитися швидко, — Володимир Зеленський

Гаряча стадія може завершитися достатньо швидко, якщо обраний президент США Дональд Трамп буде сильним у своїй позиції.

Президент Володимир Зеленський заявив, що одним днем війна РФ проти України не закінчиться.

Водночас гаряча стадія може завершитися достатньо швидко, якщо обраний президент США Дональд Трамп буде сильним у своїй позиції.

«Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війна дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильним у своїй позиції. І бажано, щоб ця позиція співпадала з європейськими колегами», - зазначив Глава держави в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Президент вказав, що для України важливо, щоб голос Євросоюзу був почутий в адміністрації США.

«Саме я буду це робити, бо США будуть сфокусовані на нас і на Росію, а я хотів би, щоб вони чули ЄС. Чому? Бо Україна хоче мати конкретне місце та дату в ЄС, а це залежить від ЄС. Тому саме такий формат я бачу», — додав Зеленський.

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