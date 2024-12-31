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Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента Юн Сок Йоля, которому объявили импичмент

08:39, 31 декабря 2024
Суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Йоля из-за введения военного положения.
Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента Юн Сок Йоля, которому объявили импичмент
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Суд Южной Кореи выдал ордер на арест отстраненного президента Юн Сок Йоля за то, что тот ввел кратковременное военное положение 3 декабря. Об этом пишет Nikkei.

Ордер был издан после того, как Юн Сок Йоль попал в несколько расследований по обвинениям в мятеже и государственной измене, а также проигнорировал три вызова на допрос.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников подтвердило, что Западный окружной суд Сеула одобрил ордер на арест, выданный по запросу следователей, расследующих непродолжительное введение Юном военного положения. Это первый ордер на арест действующего президента в Южной Корее.

Юристы Юн Сок Йоля утверждают, что у следователей нет полномочий арестовывать его, поскольку объявление военного положения — это конституционное полномочие президента.

Напомним, президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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ордер Южная Корея

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