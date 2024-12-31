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В Киеве и области прогремели взрывы — первые подробности ракетной атаки

08:20, 31 декабря 2024
Враг атакует ракетами Киев и область.
В Киеве и области прогремели взрывы — первые подробности ракетной атаки
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Утро 31 декабря в Киеве и области началось с сигнала воздушной тревоги и взрывов. Враг наносит ракетный удар, работает ПВО.

"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака! Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

На протяжении ночи РФ атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киевской ОВА по состоянию на 8:20 уточнили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.

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