Обязательно ли заключать письменный трудовой договор при упрощенном режиме во время военного положения – объяснение

Трудовой договор – ключевое условие работы во время войны.

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Управление инспекционной деятельности в Житомирской области объяснило, что во время действия военного положения заключение письменного трудового договора является обязательным условием для применения упрощенного режима регулирования трудовых отношений.

Статья 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусматривает, что форма трудового договора определяется по соглашению сторон. В то же время статья 49-6 Кодекса законов о труде Украины устанавливает, что трудовые отношения в условиях упрощенного режима регулируются исключительно трудовым договором.

Трудовой договор должен быть заключен:

в письменной форме;

на государственном языке;

в двух экземплярах (для работника и работодателя).

По договоренности сторон трудовой договор может быть заключен в форме электронного документа в соответствии с Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте».

Условия трудового договора, заключенного в условиях военного положения, применяются в части, не противоречащей законодательству, регулирующему трудовые отношения во время войны. В случае отсутствия письменного трудового договора упрощенный режим регулирования применить невозможно.

Для обеспечения правомерного упрощенного регулирования трудовых отношений в условиях военного положения заключение письменного или электронного трудового договора является обязательной процедурой.

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