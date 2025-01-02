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Обязательно ли заключать письменный трудовой договор при упрощенном режиме во время военного положения – объяснение

07:36, 2 января 2025
Трудовой договор – ключевое условие работы во время войны.
Обязательно ли заключать письменный трудовой договор при упрощенном режиме во время военного положения – объяснение
Фото из открытых источников
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Управление инспекционной деятельности в Житомирской области объяснило, что во время действия военного положения заключение письменного трудового договора является обязательным условием для применения упрощенного режима регулирования трудовых отношений.

Статья 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусматривает, что форма трудового договора определяется по соглашению сторон. В то же время статья 49-6 Кодекса законов о труде Украины устанавливает, что трудовые отношения в условиях упрощенного режима регулируются исключительно трудовым договором.

Трудовой договор должен быть заключен:

  • в письменной форме;
  • на государственном языке;
  • в двух экземплярах (для работника и работодателя).

По договоренности сторон трудовой договор может быть заключен в форме электронного документа в соответствии с Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте».

Условия трудового договора, заключенного в условиях военного положения, применяются в части, не противоречащей законодательству, регулирующему трудовые отношения во время войны. В случае отсутствия письменного трудового договора упрощенный режим регулирования применить невозможно.

Для обеспечения правомерного упрощенного регулирования трудовых отношений в условиях военного положения заключение письменного или электронного трудового договора является обязательной процедурой.

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