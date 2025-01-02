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Чи обов’язково укладати письмовий трудовий договір при спрощеному режимі під час воєнного стану – пояснення

07:36, 2 січня 2025
Трудовий договір – ключова умова роботи під час війни.
Чи обов’язково укладати письмовий трудовий договір при спрощеному режимі під час воєнного стану – пояснення
Фото з відкритих джерел
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Управління інспекційної діяльності у Житомирській області пояснило, що під час дії воєнного стану укладення письмового трудового договору є обов’язковою умовою для застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин.

Стаття 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачає, що форма трудового договору визначається за згодою сторін. Водночас стаття 49-6 Кодексу законів про працю України встановлює, що трудові відносини в умовах спрощеного режиму регулюються виключно трудовим договором.

Трудовий договір має бути укладений:

  • у письмовій формі;
  • державною мовою;
  • у двох примірниках (для працівника та роботодавця).

За домовленістю сторін трудовий договір може бути укладений у формі електронного документа відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Умови трудового договору, укладеного в умовах воєнного стану, застосовуються в частині, що не суперечить законодавству, яке регулює трудові відносини під час війни. У разі відсутності письмового трудового договору спрощений режим регулювання застосувати неможливо.

Для забезпечення правомірного спрощеного регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану укладення письмового чи електронного трудового договору є обов’язковою процедурою.

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договір воєнний стан

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