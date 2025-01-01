У Китаї 13-річного підлітка засудили до довічного ув'язнення за вбивство однокласника

13-річний підліток отримав довічне за вбивство, спільник – 12 років.

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Суд у провінції Хебей засудив 13-річного підлітка, відомого за прізвищем Чжан, до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство однокласника. Його спільника Лі, якому також було 13 років на момент злочину, засудили до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє BBC.

У березні підлітки змовилися вбити свого однокласника Вана, щоб заволодіти його грошима. Вони напали на нього з лопатою в покинутій теплиці, після чого закопали тіло. Суд зазначив, що дії підсудних були "особливо жорстокими, а обставини — огидними".

Чжан спланував злочин і підбурював інших до його виконання. Він також використав телефон жертви, щоб переказати гроші на свої рахунки. Лі активно допомагав у скоєнні злочину та розділив із Чжаном вкрадені кошти.

Третій учасник, підліток Ма, перебував на місці злочину, але втік і не брав активної участі у нападі. Його не притягнули до кримінальної відповідальності, однак він проходитиме спеціальний курс виправлення та виховання.

Вирок викликав активне обговорення в китайських соціальних мережах. Деякі користувачі хвалили рішення суду, але були й ті, хто вважав покарання надто м'яким.

«Той, хто отримав лише 12 років, буде молодою людиною, коли вийде на свободу. Сподіваюся, він не мститиме суспільству, коли вийде на волю», — зазначив один із коментарів у Weibo.

Згідно з Кримінальним кодексом Китаю, неповнолітні віком від 12 до 14 років можуть притягатися до відповідальності за умисні вбивства, якщо обставини злочину особливо жорстокі, а кримінальне переслідування санкціоноване Верховною народною прокуратурою. Смертна кара неповнолітнім у Китаї не застосовується.

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