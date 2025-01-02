Держава компенсує до 15% вартості техніки – як отримати підтримку

Програма «Зроблено в Україні» – це компенсація для підтримки вітчизняних виробників.

Фото: depositphotos.com

Україна запустила програму часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва в рамках державної політики «Зроблено в Україні». Покупці можуть отримати 15% компенсації від вартості таких товарів, сприяючи розвитку вітчизняного виробництва. Про це пише Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Програма має кілька ключових цілей:

Забезпечення стабільного попиту для українських виробників.

Створення нових робочих місць.

Зменшення витрат підприємців на обладнання.

Кожен придбаний товар підтримує ЗСУ та економічну стабільність країни.

Компенсація доступна для:

Енергетичного обладнання: когенераційні установки, трансформатори, системи енергозбереження.

Спеціального обладнання: технологічні системи для промисловості, машини для розмінування.

Будівельного обладнання: спеціальна техніка, інструменти.

Колісної техніки: автобуси, причепи.

Комунальної техніки: ліфти, сміттєвози.

Як долучитися до програми?

Для виробників:

Подати заявку до Міністерства економіки на [email protected].

Надати документи, що підтверджують локалізацію виробництва (не менше 40%), калькуляцію собівартості та інші необхідні дані.

Після перевірки продукція додається до переліку програми.

Для покупців:

Придбати техніку через один із 22 уповноважених банків.

Подати заяву на компенсацію з платіжним документом і актом прийняття-передачі.

Отримати компенсацію на банківський рахунок.

Банки-учасники

До програми вже приєдналися 22 банки, серед яких:

ПАТ «БАНК ВОСТОК»

АТ «Скай Банк»

АТ «Прокредит Банк»

АТ «ОТП Банк»

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

АТ АКБ «Львів»

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

АТ «Акцент-Банк»

АТ «АБ «РАДАБАНК»

ПАТ «МТБ Банк»

АТ «КБ «Глобус»

АТ «Агропросперіс Банк»

Al «банк Кредит дніпро»

АТ «ВЕСТ ФАИНЕНС ЕНДКРЕДИТ БАНК»

АТ «Ощадбанк»

АТ «ТАСКОМБАНК»

АТ «УКРСИББАНК»

ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

АТ «КРЕДОБАНК»

АТ «КОМІНБАНК»

АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

АТ «СЕНС БАНК»

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.