Держава компенсує до 15% вартості техніки – як отримати підтримку

07:00, 2 січня 2025
Програма «Зроблено в Україні» – це компенсація для підтримки вітчизняних виробників.
Фото: depositphotos.com
Україна запустила програму часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва в рамках державної політики «Зроблено в Україні». Покупці можуть отримати 15% компенсації від вартості таких товарів, сприяючи розвитку вітчизняного виробництва. Про це пише Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Програма має кілька ключових цілей:
- Забезпечення стабільного попиту для українських виробників.
- Створення нових робочих місць.
- Зменшення витрат підприємців на обладнання.
- Кожен придбаний товар підтримує ЗСУ та економічну стабільність країни.
Компенсація доступна для:
- Енергетичного обладнання: когенераційні установки, трансформатори, системи енергозбереження.
- Спеціального обладнання: технологічні системи для промисловості, машини для розмінування.
- Будівельного обладнання: спеціальна техніка, інструменти.
- Колісної техніки: автобуси, причепи.
- Комунальної техніки: ліфти, сміттєвози.
Як долучитися до програми?
Для виробників:
- Подати заявку до Міністерства економіки на [email protected].
- Надати документи, що підтверджують локалізацію виробництва (не менше 40%), калькуляцію собівартості та інші необхідні дані.
- Після перевірки продукція додається до переліку програми.
Для покупців:
- Придбати техніку через один із 22 уповноважених банків.
- Подати заяву на компенсацію з платіжним документом і актом прийняття-передачі.
- Отримати компенсацію на банківський рахунок.
Банки-учасники
До програми вже приєдналися 22 банки, серед яких:
- ПАТ «БАНК ВОСТОК»
- АТ «Скай Банк»
- АТ «Прокредит Банк»
- АТ «ОТП Банк»
- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
- АТ АКБ «Львів»
- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
- АТ «Акцент-Банк»
- АТ «АБ «РАДАБАНК»
- ПАТ «МТБ Банк»
- АТ «КБ «Глобус»
- АТ «Агропросперіс Банк»
- Al «банк Кредит дніпро»
- АТ «ВЕСТ ФАИНЕНС ЕНДКРЕДИТ БАНК»
- АТ «Ощадбанк»
- АТ «ТАСКОМБАНК»
- АТ «УКРСИББАНК»
- ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
- АТ «КРЕДОБАНК»
- АТ «КОМІНБАНК»
- АТ «Державний експортно-імпортний банк України»
- АТ «СЕНС БАНК»
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