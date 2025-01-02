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Держава компенсує до 15% вартості техніки – як отримати підтримку

07:00, 2 січня 2025
Програма «Зроблено в Україні» – це компенсація для підтримки вітчизняних виробників.
Держава компенсує до 15% вартості техніки – як отримати підтримку
Фото: depositphotos.com
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Україна запустила програму часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва в рамках державної політики «Зроблено в Україні». Покупці можуть отримати 15% компенсації від вартості таких товарів, сприяючи розвитку вітчизняного виробництва. Про це пише Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Програма має кілька ключових цілей:

  • Забезпечення стабільного попиту для українських виробників.
  • Створення нових робочих місць.
  • Зменшення витрат підприємців на обладнання.
  • Кожен придбаний товар підтримує ЗСУ та економічну стабільність країни.

Компенсація доступна для:

  • Енергетичного обладнання: когенераційні установки, трансформатори, системи енергозбереження.
  • Спеціального обладнання: технологічні системи для промисловості, машини для розмінування.
  • Будівельного обладнання: спеціальна техніка, інструменти.
  • Колісної техніки: автобуси, причепи.
  • Комунальної техніки: ліфти, сміттєвози.

Як долучитися до програми?

Для виробників:

  • Подати заявку до Міністерства економіки на [email protected].
  • Надати документи, що підтверджують локалізацію виробництва (не менше 40%), калькуляцію собівартості та інші необхідні дані.
  • Після перевірки продукція додається до переліку програми.

Для покупців:

  • Придбати техніку через один із 22 уповноважених банків.
  • Подати заяву на компенсацію з платіжним документом і актом прийняття-передачі.
  • Отримати компенсацію на банківський рахунок.

Банки-учасники

До програми вже приєдналися 22 банки, серед яких:

  • ПАТ «БАНК ВОСТОК»
  • АТ «Скай Банк»
  • АТ «Прокредит Банк»
  • АТ «ОТП Банк»
  • АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
  • АТ АКБ «Львів»
  • ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
  • АТ «Акцент-Банк»
  • АТ «АБ «РАДАБАНК»
  • ПАТ «МТБ Банк»
  • АТ «КБ «Глобус»
  • АТ «Агропросперіс Банк»
  • Al «банк Кредит дніпро»
  • АТ «ВЕСТ ФАИНЕНС ЕНДКРЕДИТ БАНК»
  • АТ «Ощадбанк»
  • АТ «ТАСКОМБАНК»
  • АТ «УКРСИББАНК»
  • ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
  • АТ «КРЕДОБАНК»
  • АТ «КОМІНБАНК»
  • АТ «Державний експортно-імпортний банк України»
  • АТ «СЕНС БАНК»

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компенсація

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