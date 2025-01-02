Государство компенсирует до 15% стоимости техники – как получить поддержку

Украина запустила программу частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства в рамках государственной политики «Сделано в Украине». Покупатели могут получить 15% компенсации от стоимости таких товаров, способствуя развитию отечественного производства. Об этом пишет Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Программа имеет несколько ключевых целей:
- Обеспечение стабильного спроса для украинских производителей.
- Создание новых рабочих мест.
- Уменьшение расходов предпринимателей на оборудование.
- Каждый приобретенный товар поддерживает ВСУ и экономическую стабильность страны.
Компенсация доступна для:
- Энергетического оборудования: когенерационные установки, трансформаторы, системы энергосбережения.
- Специального оборудования: технологические системы для промышленности, машины для разминирования.
- Строительного оборудования: специальная техника, инструменты.
- Колесной техники: автобусы, прицепы.
- Коммунальной техники: лифты, мусоровозы.
Как присоединиться к программе?
Для производителей:
- Подать заявку в Министерство экономики на [email protected].
- Предоставить документы, подтверждающие локализацию производства (не менее 40%), калькуляцию себестоимости и другие необходимые данные.
- После проверки продукция добавляется в перечень программы.
Для покупателей:
- Приобрести технику через один из 22 уполномоченных банков.
- Подать заявление на компенсацию с платежным документом и актом приема-передачи.
- Получить компенсацию на банковский счет.
Банки-участники
К программе уже присоединились 22 банка, среди которых:
- ПАТ «БАНК ВОСТОК»
- АО «Скай Банк»
- АО «Прокредит Банк»
- АО «ОТП Банк»
- АТ «ПИРЕУС БАНК МКБ»
- АО АКБ «Львов»
- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
- АО «Акцент-Банк»
- АТ «АБ»РАДАБАНК»
- ПАО «МТБ Банк»
- АО «КБ»Глобус»
- АО «Агропросперис Банк»
- Al «банк Кредит днепр»
- АТ «ВЕСТ ФАИНЕНС ЭНДКРЕДИТ БАНК»
- АО «Ощадбанк»
- АТ «ТАСКОМБАНК»
- АТ «УКРСИББАНК»
- ПАТ АБ «ЮЖНЫЙ»
- АТ «КРЕДОБАНК»
- АТ «КОМИНБАНК»
- АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»
- АТ «СЕНС БАНК»
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