Государство компенсирует до 15% стоимости техники – как получить поддержку

Программа «Сделано в Украине» – это компенсация для поддержки отечественных производителей.

Фото: depositphotos.com

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Украина запустила программу частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства в рамках государственной политики «Сделано в Украине». Покупатели могут получить 15% компенсации от стоимости таких товаров, способствуя развитию отечественного производства. Об этом пишет Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Программа имеет несколько ключевых целей:

- Обеспечение стабильного спроса для украинских производителей.

- Создание новых рабочих мест.

- Уменьшение расходов предпринимателей на оборудование.

- Каждый приобретенный товар поддерживает ВСУ и экономическую стабильность страны.

Компенсация доступна для:

- Энергетического оборудования: когенерационные установки, трансформаторы, системы энергосбережения.

- Специального оборудования: технологические системы для промышленности, машины для разминирования.

- Строительного оборудования: специальная техника, инструменты.

- Колесной техники: автобусы, прицепы.

- Коммунальной техники: лифты, мусоровозы.

Как присоединиться к программе?

Для производителей:

- Подать заявку в Министерство экономики на [email protected].

- Предоставить документы, подтверждающие локализацию производства (не менее 40%), калькуляцию себестоимости и другие необходимые данные.

- После проверки продукция добавляется в перечень программы.

Для покупателей:

- Приобрести технику через один из 22 уполномоченных банков.

- Подать заявление на компенсацию с платежным документом и актом приема-передачи.

- Получить компенсацию на банковский счет.

Банки-участники

К программе уже присоединились 22 банка, среди которых:

- ПАТ «БАНК ВОСТОК»

- АО «Скай Банк»

- АО «Прокредит Банк»

- АО «ОТП Банк»

- АТ «ПИРЕУС БАНК МКБ»

- АО АКБ «Львов»

- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

- АО «Акцент-Банк»

- АТ «АБ»РАДАБАНК»

- ПАО «МТБ Банк»

- АО «КБ»Глобус»

- АО «Агропросперис Банк»

- Al «банк Кредит днепр»

- АТ «ВЕСТ ФАИНЕНС ЭНДКРЕДИТ БАНК»

- АО «Ощадбанк»

- АТ «ТАСКОМБАНК»

- АТ «УКРСИББАНК»

- ПАТ АБ «ЮЖНЫЙ»

- АТ «КРЕДОБАНК»

- АТ «КОМИНБАНК»

- АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»

- АТ «СЕНС БАНК»

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