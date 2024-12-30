Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса Президента

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса Президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ №889/2024 опубликован на сайте главы государства.

Роман Машовец в Офисе Президента отвечал за координацию работы в оборонной сфере.

Он занимал должность заместителя председателя ОП с 2020 года.

Напомним, что Зеленский уволил председателей Киевской и Полтавской ОВА.

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