Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу Президента

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу Президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента. Відповідний указ № 889/2024 опубліковано на сайті глави держави.

Роман Машовець обіймав посаду заступника керівника ОП з ​​2020 року.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОВА.

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