Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента. Відповідний указ № 889/2024 опубліковано на сайті глави держави.
Роман Машовець обіймав посаду заступника керівника ОП з 2020 року.
Нагадаємо, що Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОВА.
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