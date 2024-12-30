Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОВА

Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голови Київської ОВА Руслана Кравченка і глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка і глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Відповідні укази №887/2024 і №888/2024 опубліковано на сайті глави держави.

Раніше повідомлялося, що Кабмін погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА.

Також Президент Володимир Зеленський анонсував важливі кадрові рішення найближчим часом.

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