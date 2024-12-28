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Кабмін погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА

15:27, 28 грудня 2024
Уряд також погодив звільнення Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОДА.
Кабмін погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА
Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
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У суботу, 28 грудня, Кабінет Міністрів України провів засідання, на якому прийняв два кадрових рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд погодив звільнення Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації, а також Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

За даними ЗМІ, Руслан Кравченко може стати новим Генеральним прокурором України замість звільненого Андрія Костіна.

Що відомо про Руслана Кравченка

До того, як очолити КОДА, він був керівником Бучанської окружної прокуратури.

Руслан Кравченко нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (23 серпня 2022) «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку».

Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. У цьому році Руслан Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але перемогти не зміг.

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Кабінет Міністрів України

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