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Кабмин согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности главы Киевской ОГА

15:27, 28 декабря 2024
Правительство также согласовало увольнение Филиппа Пронина с должности председателя Полтавской ОГА.
Кабмин согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности главы Киевской ОГА
Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
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В субботу, 28 декабря, Кабинет Министров Украины провел заседание, на котором принял два кадровых решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство согласовало увольнение Кравченко Руслана Андреевича с должности главы Киевской областной государственной администрации, а также Пронина Филиппа Евгеньевича с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

По данным СМИ, Руслан Кравченко может стать новым Генеральным прокурором Украины вместо уволенного Андрея Костина.

Что известно о Руслане Кравченко

До того, как возглавить КОГА, он был руководителем Бучанской окружной прокуратуры.

Руслан Кравченко награжден орденом «За заслуги» III степени (23 августа 2022) «за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни нашего государства, добросовестное исполнение профессиональной обязанности».

Раньше работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. В этом году Руслан Кравченко участвовал в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), но победить не смог.

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Кабинет Министров Украины

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