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Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — что ожидает кандидатов на втором этапе

15:37, 28 декабря 2024
Начало второго этапа конкурса на должности судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС намечено после 5 февраля 2025 года.
Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — что ожидает кандидатов на втором этапе
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила кандидатам на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда, что на втором этапе квалификационного оценивания их ожидает участие в следующих стадиях:

1) специальные совместные заседания Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета международных экспертов с отдельными кандидатами.

Начало проведения запланировано после 5 февраля 2025;

2) собеседования с Комиссией.

Начало проведения планируется с марта 2025 года.

О дате времени и месте проведения заседания (собеседования) кандидату будут сообщать не позднее чем за десять дней до него.

Специальное совместное заседание

Для участия в специальных совместных заседаниях будут вызываться только те кандидаты, в отношении которых поступила соответствующая инициатива от не менее трех членов ГРМЭ.

Предметом рассмотрения на этих заседаниях будут вопросы соответствия кандидата критериям доброчестности (нравственности, честности, неподкупности), а именно относительно законности источников происхождения имущества, соответствия уровня жизни кандидата или членов его семьи задекларированным доходам, соответствия образа жизни кандидата его статуса, наличия знаний и практические навыки для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Решение о соответствии такого кандидата может быть принято большинством от общего состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и членов Общественного совета международных экспертов, при условии, что за него проголосовали не менее половины членов Общественного совета международных экспертов. В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.

Собеседование

Для участия в собеседованиях будут вызываться все кандидаты, продолжающие участие в конкурсе.

Во время собеседования будет решен вопрос способности кандидата осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде и соответствия критериям квалификационного оценивания (компетентности, профессиональной этики и доброчестности) по результатам исследования досье.

Кандидаты, подтверждающие способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, будут включаться в рейтинг участников конкурса.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по итогам тестирования на когнитивные способности, только 25 кандидатов на 15 вакантных должностей судей ВАКС из 74 прошли на следующий этап конкурса. Также в следующий этап прошли 19 кандидатов на 10 вакантных должностей судей АП ВАКС из 49 претендентов. 

Кроме того, в Высший квалификационной комиссии судей проанализировали итоги тестирования на когнитивные способности (IQ-тест), которое кандидаты на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты сдавали 4 декабря и пришли к выводу о необходимости хотя бы «сохранить конкурс в апелляцию».

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судья ВККС ВАКС Апелляционная палата ВАКС

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