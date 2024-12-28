Практика судів
  1. Суд інфо

Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — що чекає кандидатів на другому етапі

15:37, 28 грудня 2024
Початок другого етапу конкурсу на посади суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС заплановано після 5 лютого 2025 року.
Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — що чекає кандидатів на другому етапі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила кандидатам на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати суду, що на другому етапі кваліфікаційного оцінювання їх очікуватиме участь у таких стадіях:

1) спеціальні спільні засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів з окремими кандидатами.

Початок проведення заплановано після 5 лютого 2025 року;

2) співбесіди з Комісією.

Початок проведення заплановано з березня 2025 року.

Про дату час і місце проведення засідання (співбесіди) кандидат повідомлятиметься не пізніш як за десять днів до нього.

Спеціальне спільне засідання

Для участі у спеціальних спільних засіданнях викликатимуться лише ті кандидати, стосовно яких надійшла відповідна ініціатива від не менше трьох членів ГРМЕ.

Предметом розгляду на цих засіданнях будуть питання відповідності кандидата критеріям доброчесності (моралі, чесності, непідкупності), а саме щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу, наявності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Рішення щодо відповідності такого кандидата може бути ухвалено більшістю від спільного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та членів Громадської ради міжнародних експертів, за умови, що за нього проголосували не менше половини членів Громадської ради міжнародних експертів. У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі.

Співбесіда

Для участі у співбесідах викликатимуться всі кандидати, які продовжуватимуть участь у конкурсі.

Під час співбесіди вирішуватиметься питання здатності кандидата здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді та відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання (компетентності, професійної етики та доброчесності) за результатами дослідження досьє.

Кандидати, які підтвердять здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, включатимуться до рейтингу учасників конкурсу.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», за підсумками тестування на когнітивні здібності, лише 25 кандидатів на 15 вакантних посад суддів ВАКС з 74 пройшли до наступного етапу конкурсу. Також до наступного етапу пройшли 19 кандидатів на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС з 49 претендентів.

Крім того, у Вищий кваліфікаційній комісії суддів проаналізували підсумки тестування на когнітивні здібності (IQ-тест), яке кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати склали 4 грудня, та дійшли висновку про необхідність хоча б «зберегти конкурс в апеляцію».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС ВАКС Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Автоматична передача даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби може запрацювати вже у лютому 2025 року

Міноборони обіцяє запустити автоматичне передання даних з медичних закладів про придатність вже у лютому 2025 року.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо надання відстрочки від мобілізації адвокатам

Депутати пропонують надати відстрочку адвокатам, які мають безперервний стаж адвокатської діяльності 10 і більше років, не мають заборгованості зі сплати внесків та не притягувалися до дисциплінарної відповідальності.

Обмеження на виїзд для громадян віком від 18 до 60 років, які підлягають призову, зумовлені правовим режимом воєнного стану та конституційним обов`язком – суддя Верховного Суду Олеся Радишевська висловила окрему думку

Суддя КАС ВС Олеся Радишевська висловила окрему думку, в якій вказала, що право громадян України, які здобувають освіту за кордоном, на перетин державного кордону України є обмеженим.

Наявність у сім’ї чоловіка статусу багатодітної, та утримання ним трьох дітей, один з яких досяг повноліття, не надають йому права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд назвав умови набуття військовозобов’язаним, на утриманні якого перебувають троє дітей, права на відстрочку.

Право поліції затримувати громадян, які перебувають на вулиці у комендантську годину, закріплять законодавчо

В Україні запровадять штрафи за порушення комендантської години і перебування у населених пунктах, де проводиться евакуація.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області