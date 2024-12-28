Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — що чекає кандидатів на другому етапі

Початок другого етапу конкурсу на посади суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС заплановано після 5 лютого 2025 року.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила кандидатам на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати суду, що на другому етапі кваліфікаційного оцінювання їх очікуватиме участь у таких стадіях:

1) спеціальні спільні засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів з окремими кандидатами.

Початок проведення заплановано після 5 лютого 2025 року;

2) співбесіди з Комісією.

Початок проведення заплановано з березня 2025 року.

Про дату час і місце проведення засідання (співбесіди) кандидат повідомлятиметься не пізніш як за десять днів до нього.

Спеціальне спільне засідання

Для участі у спеціальних спільних засіданнях викликатимуться лише ті кандидати, стосовно яких надійшла відповідна ініціатива від не менше трьох членів ГРМЕ.

Предметом розгляду на цих засіданнях будуть питання відповідності кандидата критеріям доброчесності (моралі, чесності, непідкупності), а саме щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу, наявності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Рішення щодо відповідності такого кандидата може бути ухвалено більшістю від спільного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та членів Громадської ради міжнародних експертів, за умови, що за нього проголосували не менше половини членів Громадської ради міжнародних експертів. У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі.

Співбесіда

Для участі у співбесідах викликатимуться всі кандидати, які продовжуватимуть участь у конкурсі.

Під час співбесіди вирішуватиметься питання здатності кандидата здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді та відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання (компетентності, професійної етики та доброчесності) за результатами дослідження досьє.

Кандидати, які підтвердять здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, включатимуться до рейтингу учасників конкурсу.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», за підсумками тестування на когнітивні здібності, лише 25 кандидатів на 15 вакантних посад суддів ВАКС з 74 пройшли до наступного етапу конкурсу. Також до наступного етапу пройшли 19 кандидатів на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС з 49 претендентів.

Крім того, у Вищий кваліфікаційній комісії суддів проаналізували підсумки тестування на когнітивні здібності (IQ-тест), яке кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати склали 4 грудня, та дійшли висновку про необхідність хоча б «зберегти конкурс в апеляцію».

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