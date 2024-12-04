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Результати тестування на когнітивні здібності до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – катастрофа стала реальністю

17:26, 4 грудня 2024
Тестування на когнітивні здібності вдало склали лише 25 кандидатів до ВАКС та 19 кандидатів до Апеляційної палати ВАКС.
Результати тестування на когнітивні здібності до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – катастрофа стала реальністю
Тестування кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС 4 грудня 2024 року Джерело фото: ВККС
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Кандидати на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та на десять вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС 4 грудня 2024 року склали тестування на виявлення рівня когнітивних здібностей (IQ-тест).

Нагадаємо, що за правилами тестування, кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, для допуску до наступного етапу конкурсу мають набрати 75% від максимально можливого балу.

Тобто, щоб подолати етап тестування на когнітивні здібності кандидати повинні були набрати 108,75 бали зі 145 максимально можливих балів.

Втім отриманий 4 грудня претендентами на посади суддів Антикорупційного суду результат, виявився невтішним в цілому для конкурсу.

Кандидати до ВАКС

Так, з 74 кандидатів на 15 посад суддів ВАКС прохідний бал набрали всього 25 (33,8%) кандидатів, тобто третина.

Відповідно не склали тестування 49 претендентів.

Перша група з 37 кандидатів, яка складала тестування вранці, отримала наступний результат:

14 кандидатів набрали прохідний бал (37,8%)

23 кандидати не змогли набрати мінімально необхідний бал.

Друга група з 37 кандидатів, яка складала тестування вдень, продемонструвала ще гірший результат:

11 кандидатів набрали прохідний бал (29,7%)

26 кандидатів не змогли набрати мінімально необхідний бал

Кандидати до Апеляційної палати ВАКС

4 грудня тестування на когнітивні здібності також складали 49 кандидатів на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

У підсумку прохідний бал набрали лише 19 кандидатів (38,7%).

Тобто ще 30 кандидатів не змогли подолати прохідний бар’єр.

Наступний етап конкурсу – виконання практичного (модельного) завдання зі спеціалізації антикорупційного суду.

Нагадаємо, що ще гірші показники, за неофіційними даними, були отримані у листопаді кандидатами на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

При цьому кандидати повідомляли, що тестові завдання виявилися значно складнішими, ніж вони очікували побачити.

Тоді, як розповідала «Судово-юридична газета», тестування на когнітивні здібності було припинене через технічні проблеми у розробника програми тестувань. Згодом результати тестування були взагалі анульовані.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС ВАКС

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Результати тестування на когнітивні здібності до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – катастрофа стала реальністю

Тестування на когнітивні здібності вдало склали лише 25 кандидатів до ВАКС та 19 кандидатів до Апеляційної палати ВАКС.

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