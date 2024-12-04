Результати тестування на когнітивні здібності до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – катастрофа стала реальністю

Тестування на когнітивні здібності вдало склали лише 25 кандидатів до ВАКС та 19 кандидатів до Апеляційної палати ВАКС.

Тестування кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС 4 грудня 2024 року Джерело фото: ВККС

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Кандидати на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та на десять вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС 4 грудня 2024 року склали тестування на виявлення рівня когнітивних здібностей (IQ-тест).

Нагадаємо, що за правилами тестування, кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, для допуску до наступного етапу конкурсу мають набрати 75% від максимально можливого балу.

Тобто, щоб подолати етап тестування на когнітивні здібності кандидати повинні були набрати 108,75 бали зі 145 максимально можливих балів.

Втім отриманий 4 грудня претендентами на посади суддів Антикорупційного суду результат, виявився невтішним в цілому для конкурсу.

Кандидати до ВАКС

Так, з 74 кандидатів на 15 посад суддів ВАКС прохідний бал набрали всього 25 (33,8%) кандидатів, тобто третина.

Відповідно не склали тестування 49 претендентів.

Перша група з 37 кандидатів, яка складала тестування вранці, отримала наступний результат:

14 кандидатів набрали прохідний бал (37,8%)

23 кандидати не змогли набрати мінімально необхідний бал.

Друга група з 37 кандидатів, яка складала тестування вдень, продемонструвала ще гірший результат:

11 кандидатів набрали прохідний бал (29,7%)

26 кандидатів не змогли набрати мінімально необхідний бал

Кандидати до Апеляційної палати ВАКС

4 грудня тестування на когнітивні здібності також складали 49 кандидатів на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

У підсумку прохідний бал набрали лише 19 кандидатів (38,7%).

Тобто ще 30 кандидатів не змогли подолати прохідний бар’єр.

Наступний етап конкурсу – виконання практичного (модельного) завдання зі спеціалізації антикорупційного суду.

Нагадаємо, що ще гірші показники, за неофіційними даними, були отримані у листопаді кандидатами на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

При цьому кандидати повідомляли, що тестові завдання виявилися значно складнішими, ніж вони очікували побачити.

Тоді, як розповідала «Судово-юридична газета», тестування на когнітивні здібності було припинене через технічні проблеми у розробника програми тестувань. Згодом результати тестування були взагалі анульовані.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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