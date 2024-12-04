У Нью-Йорку вбили гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона

Біля готелю застрелили генерального директора американської страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона.

Фото: New York Post

Генерального директора найбільшої американської страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона застрелили біля готелю New York Hilton Midtown у Манхеттені. Про це повідомляє New York Post.

Брайан Томпсон перебував у готелі, прибувши заздалегідь на конференцію, коли чоловік у масці, який очікував на нього, кілька разів вистрілив у генерального директора.

За даними поліції, Томпсона, який перебував в критичному стані, було доставлено до лікарні, де згодом він помер.

Нападник, помітивши Томпсона, почав стріляти здалеку, завдавши йому кілька поранень. Потім чоловік у чорній масці втік. Розслідування продовжується.

Зазначимо, що UnitedHealthcare входить до групи компаній UnitedHealth Group - найбільшої медичної страхової компанії в США, що займає восьме місце в рейтингу Fortune Global 500.

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