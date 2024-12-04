В Нью-Йорке убили гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона

Возле гостиницы застрелили генерального директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

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Генерального директора крупнейшей американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили возле отеля New York Hilton Midtown в Манхэттене. Об этом сообщает New York Post.

Брайан Томпсон находился в отеле, прибыв заранее на конференцию, когда мужчина в маске, предположительно ожидавший его, несколько раз выстрелил в генерального директора.

По данным полиции, Томпсон, находящийся в критическом состоянии, был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

Стрелок, заметив Томпсона, начал стрелять издалека, нанеся ему несколько ранений. Затем мужчина в черной маске скрылся. Расследование продолжается.

Отметим, что UnitedHealthcare входит в группу компаний UnitedHealth Group — крупнейшую медицинскую страховую компанию в США, занимающую восьмое место в рейтинге Fortune Global 500.

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