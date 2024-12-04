Одесса будет без Пушкина и Бабеля — выделили 200 тыс грн на демонтаж 13 памятников

В Одессе депутаты городского совета поддержали проект по выделению средств на работы по демонтажу памятников с российской имперской и советской символикой, пишет «Суспільне. Одеса».
На работы по демонтажу, изъятию и переносу предусмотрено 200 тысяч гривен. В частности, по 20 тысяч выделили для сноса памятников:
советскому ученому Виктору Глушко;
братской могилы красногвардейцев, погибших в борьбе за установление советской власти в Одессе в январе 1918 года;
Александру II – памятная колонна в честь основания в парке Шевченко;
советской партизанке и разведчице Зои Космодемьянской;
бюсту маршала, министру обороны СССР Родиону Малиновскому;
советскому генералу Ивану Черняховскому;
советскому летчику Валерию Чкалову.
Еще по 10 тысяч гривен потратят на демонтаж монументов:
русскому писателю Исааку Бабелю;
советскому военному Александру Маринеску;
стены чекистов;
Александру Пушкину на Приморском бульваре и улице Итальянской, 13;
комсомольцам Одесской области.
Заказы документов по проектированию демонтажа, изъятию и переносу памятников должны сделать до начала 2025 года.
Ранее ЮНЕСКО попросили повлиять на решение о демонтаже памятников Бунину, Паустовскому и Пушкину в Одессе.
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