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Одесса будет без Пушкина и Бабеля — выделили 200 тыс грн на демонтаж 13 памятников

17:08, 4 декабря 2024
В Одессе выделили средства на демонтаж памятников Александру Пушкину, Исааку Бабелю, Зое Космодемьянской, Ивану Черняховскому и другим.
Одесса будет без Пушкина и Бабеля — выделили 200 тыс грн на демонтаж 13 памятников
Фото: odessa-life.od.ua
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В Одессе депутаты городского совета поддержали проект по выделению средств на работы по демонтажу памятников с российской имперской и советской символикой, пишет «Суспільне. Одеса».

На работы по демонтажу, изъятию и переносу предусмотрено 200 тысяч гривен. В частности, по 20 тысяч выделили для сноса памятников:

советскому ученому Виктору Глушко;

братской могилы красногвардейцев, погибших в борьбе за установление советской власти в Одессе в январе 1918 года;

Александру II – памятная колонна в честь основания в парке Шевченко;

советской партизанке и разведчице Зои Космодемьянской;

бюсту маршала, министру обороны СССР Родиону Малиновскому;

советскому генералу Ивану Черняховскому;

советскому летчику Валерию Чкалову.

Еще по 10 тысяч гривен потратят на демонтаж монументов:

русскому писателю Исааку Бабелю;

советскому военному Александру Маринеску;

стены чекистов;

Александру Пушкину на Приморском бульваре и улице Итальянской, 13;

комсомольцам Одесской области.

Заказы документов по проектированию демонтажа, изъятию и переносу памятников должны сделать до начала 2025 года.

Ранее ЮНЕСКО попросили повлиять на решение о демонтаже памятников Бунину, Паустовскому и Пушкину в Одессе.

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Одесса

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