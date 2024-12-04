Темпы девальвации гривны против доллара ускорились — Гетманцев объяснил ситуацию с курсом валют

Даниил Гетманцев отметил, что на «валютном рынке царят ожидания курса на межбанке на конец 2024 года около 42-42,5 грн за доллар».

Фото: 24tv.ua

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в последнюю неделю темпы девальвации гривны против доллара ускорились, впрочем по году динамика курса будет немного лучше прогноза в бюджете

Он напомнил, что каждый год правительство закладывает прогноз официального курса гривны к доллару США при разработке проекта бюджета. Это необходимо, прежде всего, для оценки доходов от импорта, в частности импортного НДС, акцизов, других таможенных платежей.

«Данный прогноз является чисто расчетной величиной, которая никоим образом не обязывает Нацбанк следовать этому бюджетному ориентиру», - заявил Гетманцев

Он отметил, что НБУ операционно независим, в т.ч. по поводу проведения валютной политики, при реализации которой (как и монетарной политики в целом) он исходит из необходимости достижения законодательно установленных целей: низкой инфляции, устойчивости банковской системы, стабильного экономического роста.

«Во время войны валютная политика НБУ претерпела существенные изменения. С началом полномасштабной войны валютный режим «свободного плавания» сменился на «фиксированный курс», затем в октябре прошлого года – на режим «управляемой гибкости», который промежуточным до возвращения снова в плавающий курс, когда на это сложатся соответствующие условия», - сказал Даниил Гетманцев.

По его словам, в таких условиях прогнозировать курс для Правительства является нетривиальной задачей, что показал прошлый год, когда темпы девальвации гривны были значительно переоценены.

«Несмотря на такие ограничения, прогноз Правительства на этот год оказался намного более точным», - заявил он.

Еще Гетманцев напомнил, что в бюджет-2024 закладывался следующий прогноз: 42,1 грн/долл на конец года, 40,7 грн/долл – средний курс за год.

«По факту имеем:

▪ Официальный курс на 4 декабря 41,70 грн/долл. Последняя неделя гривна ослабляется против доллара более заметно после того, как оставалась относительно устойчивой на уровне около 41,2-41,3 грн/долл. вторую половину лета - осенью этого года. На валютном рынке царят ожидания курса на межбанке на конец 2024 года до 42-42,5 грн/долл.

▪ Средний курс за 11 месяцев 2024 составил 40,01 грн. При существующих темпах девальвации в декабре средний курс по году, вероятно, будет близок к 40,15-40,2 грн/долл.

Не знаю, то ли коммуникации между НБУ и Правительством действительно улучшились, то ли просто совпадение, но прогноз курса от правительства на 2024 год и фактический курс по году в условиях «управляемой гибкости» будут удивительно близкими.

Посмотрим, как оно будет в следующем году, на который правительство в бюджет заложило прогноз курса на уровне 45 грн/долл в среднем по году. Немного пессимистично по-моему, впрочем давайте как-то говорят сверим часы», - добавил он.

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