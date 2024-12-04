Темпи девальвації гривні проти долара пришвидшились — Гетманцев пояснив ситуацію з курсом валют

Данило Гетманцев зазначив, що на «валютному ринку панують очікування курсу на міжбанку на кінець 2024 року близько до 42-42,5 грн за долар».

Фото: 24tv.ua

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в останній тиждень темпи девальвації гривні проти долара пришвидшились, утім по року динаміка курсу буде трохи кращою за прогноз в бюджеті.

Він нагадав, що кожного року Уряд закладає прогноз офіційного курсу гривні до долара США при розробці проекту бюджету. Це необхідно насамперед для оцінки доходів від імпорту, зокрема імпортного ПДВ, акцизів, інших митних платежів.

«Даний прогноз є суто розрахунковою величиною, що жодним чином не зобов’язує Нацбанк слідувати цьому бюджетному орієнтиру», - заявив Гетманцев

Він зазначив, що НБУ є операційно незалежним, в т.ч. щодо проведення валютної політики, при реалізації якої (як і монетарної політики загалом) він виходить із необхідності досягнення законодавчо встановлених цілей: низької інфляції, стійкості банківської системи, стабільного економічного зростання.

«Під час війни валютна політика НБУ зазнала суттєвих змін. Із початком повномасштабної війни валютний режим «вільного плавання» змінився на «фіксований курс», потім у жовтні минулого року – на режим «керованої гнучкості», який є проміжним до повернення знов до плаваючого курсу, коли на це складуться відповідні умови», - сказав Данило Гетманцев.

За його словами, в таких умовах прогнозувати курс для Уряду є нетривіальним завданням, що власне показав минулий рік, коли темпи девальвації гривні були значно переоцінені.

«Попри такі обмеження, прогноз Уряду на цей рік виявився набагато точнішим», - заявив він.

Ще Гетманцев нагадав, що в бюджет-2024 закладався наступний прогноз: 42,1 грн/дол на кінець року, 40,7 грн/ дол – середній курс за рік.

«По факту маємо:

▪ Офіційний курс на 4 грудня 41,70 грн/дол. Останній тиждень гривня послаблюється проти долара більш помітно після того як залишалась відносно стійкою на рівні близько 41,2-41,3 грн/дол другу половину літа - восени цього року. На валютному ринку панують очікування курсу на міжбанку на кінець 2024 року близько до 42-42,5 грн/дол.

▪ Середній курс за 11 місяців 2024 року склав 40,01 грн. За існуючих темпів девальвації у грудні середній курс по року ймовірно буде близьким до 40,15-40,2 грн/дол.

Не знаю, чи то комунікації між НБУ та Урядом дійсно покращились, чи просто збіг, але прогноз курсу від уряду на 2024 рік і фактичний курс по року в умовах «керованої гнучкості» будуть напрочуд близькими.

Подивимось як воно буде наступного року, на який Уряд у бюджет заклав прогноз курсу на рівні 45 грн/дол у середньому по року. Трохи песимістично як на мене, утім давайте як-то кажуть звіримо годинники», - додав він.

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