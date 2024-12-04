Одеса буде без Пушкіна та Бабеля — виділили 200 тис грн на демонтаж 13 пам’ятників

В Одесі виділили кошти на демонтаж пам'ятників Олександру Пушкіну, Ісааку Бабелю, Зої Космодем'янській, Івану Черняховському та іншим.

Фото: odessa-life.od.ua

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У Одесі депутати міської ради підтримали проект виділення коштів на роботи з демонтажу пам'ятників із російською імперською та радянською символікою, пише «Суспільне. Одеса».

На роботи з демонтажу, вилучення та перенесення передбачили 200 тисяч гривень. Зокрема, по 20 тисяч виділили для знесення пам'ятників:

радянському вченому Віктору Глушку;

братської могили червоногвардійців, що загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;

Олександру II – пам'ятна колона на честь заснування в парку Шевченка;

радянській партизанці та розвідниці Зої Космодем'янській;

бюсту маршалу, міністру оборони СРСР Родіону Малиновському;

радянському генералу Івану Черняховському;

радянському льотчику Валерію Чкалову.

Ще по 10 тисяч гривень витратять на демонтаж монументів:

російському письменнику Ісааку Бабелю;

радянському військовому Олександру Маринеску;

стіни чекістів;

Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;

комсомольцям Одещини.

Замовлення документів з проєктування демонтажу, вилучення та перенесення пам'ятників мають зробити до початку 2025 року.

Раніше ЮНЕСКО попросили вплинути на рішення про демонтаж пам'ятників Буніну, Паустовському та Пушкіну в Одесі.

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