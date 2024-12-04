Одеса буде без Пушкіна та Бабеля — виділили 200 тис грн на демонтаж 13 пам’ятників

У Одесі депутати міської ради підтримали проект виділення коштів на роботи з демонтажу пам'ятників із російською імперською та радянською символікою, пише «Суспільне. Одеса».
На роботи з демонтажу, вилучення та перенесення передбачили 200 тисяч гривень. Зокрема, по 20 тисяч виділили для знесення пам'ятників:
радянському вченому Віктору Глушку;
братської могили червоногвардійців, що загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;
Олександру II – пам'ятна колона на честь заснування в парку Шевченка;
радянській партизанці та розвідниці Зої Космодем'янській;
бюсту маршалу, міністру оборони СРСР Родіону Малиновському;
радянському генералу Івану Черняховському;
радянському льотчику Валерію Чкалову.
Ще по 10 тисяч гривень витратять на демонтаж монументів:
російському письменнику Ісааку Бабелю;
радянському військовому Олександру Маринеску;
стіни чекістів;
Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;
комсомольцям Одещини.
Замовлення документів з проєктування демонтажу, вилучення та перенесення пам'ятників мають зробити до початку 2025 року.
Раніше ЮНЕСКО попросили вплинути на рішення про демонтаж пам'ятників Буніну, Паустовському та Пушкіну в Одесі.
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