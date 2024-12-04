Результаты тестирования на когнитивные способности в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату – катастрофа стала реальностью

Тестирование на когнитивные способности удачно сдали только 25 кандидатов в ВАКС и 19 кандидатов в Апелляционную палату ВАКС.

Тестирование кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС 4 декабря 2024 Источник фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кандидаты на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС 4 декабря 2024 года сдали тестирование на выявление уровня когнитивных способностей (IQ-тест).

Напомним, что по правилам тестирования кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС для допуска к следующему этапу конкурса должны набрать 75% от максимально возможного балла.

То есть, чтобы преодолеть этап тестирования на когнитивные способности, кандидаты должны были набрать 108,75 балла из 145 максимально возможных баллов.

Впрочем, полученный 4 декабря претендентами на должности судей Антикоррупционного суда результат оказался неутешительным в целом для конкурса.

Кандидаты в ВАКС

Так, из 74 кандидатов на 15 должностей судей ВАКС проходной балл набрали всего 25 (33,8%) кандидатов, то есть треть.

Соответственно, не сдали тестирование 49 претендентов.

Первая группа из 37 кандидатов, которая сдавала тестирование утром, получила следующий результат:

14 кандидатов набрали проходной балл (37,8%)

23 кандидата не смогли набрать минимально необходимый балл.

Вторая группа из 37 кандидатов, которая сдавала тестирование днем, продемонстрировала еще худший результат:

11 кандидатов набрали проходной балл (29,7%)

26 кандидатов не смогли набрать минимально необходимый балл

Кандидаты в Апелляционную палату ВАКС

4 декабря тестирование на когнитивные способности также сдавали 49 кандидатов на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

В итоге проходной балл набрали всего 19 кандидатов (38,7%).

То есть, еще 30 кандидатов не смогли преодолеть проходной барьер.

Следующий этап конкурса – выполнение практического (модельного) задания по специализации антикоррупционного суда.

Еще худшие показатели, по неофициальным данным, были получены в ноябре кандидатами на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

При этом кандидаты сообщали, что тестовые задания оказались гораздо сложнее, чем они ожидали увидеть.

Тогда, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», тестирование на когнитивные способности было прекращено из-за технических проблем у разработчика программы тестирования. Впоследствии результаты тестирования вообще были аннулированы.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.