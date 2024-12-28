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Володимир Зеленський анонсував важливі кадрові рішення найближчим часом

18:37, 28 грудня 2024
За словами Президента, наразі готуються кілька важливих кадрових рішень.
Володимир Зеленський анонсував важливі кадрові рішення найближчим часом
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Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі кадрові рішення найближчим часом.

«Ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!» — зазначив Глава держави.

Водночас Президент не розкрив деталі.

Також він зазначив, що спілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем і з міністром енергетики Германом Галущенком, зокрема, заслухав деталі щодо імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину, що становить близько 19% у загальному обсязі.

«Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою», — розповів Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський

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