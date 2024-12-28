По словам Президента, сейчас готовятся несколько важных кадровых решений.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные кадровые решения в ближайшее время.

«Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже скоро. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает!» – отметил Глава государства.

В то же время Президент не раскрыл детали.

Также он отметил, что общался с премьером Денисом Шмыгалем и с министром энергетики Германом Галущенко, в частности, заслушал детали импорта электричества из Евросоюза в Украину через Словакию, что составляет около 19% в общем объеме.

«Я поручил нашим членам правительства делать вместе с Еврокомиссией, вместе со всеми нашими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил. Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда он был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой», — рассказал Владимир Зеленский.

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