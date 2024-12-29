В Черновцах установили мировой рекорд по самому массовому исполнению колядки

Колядку одновременно спели 1356 человек.

В Черновцах установили мировой рекорд по массовому исполнению колядки. Об этом сообщает Черновицкий областной совет.

1356 человек одновременно спели «На різдвяні свята всі ся радуймо» в Черновицком музее народной архитектуры и быта.

Рекорд официально подтвердили представители Книги мировых рекордов, которые вручили соответствующий сертификат участникам и организаторам.

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